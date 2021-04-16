За сутки в столице зафиксировали 1609 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 183 300 заболевших COVID-19. 1156 человек выздоровели (114 396 - за минувшие сутки), еще 49 киевлян умерли (4121 - за минувшие сутки). В медучреждения столицы с диагнозом "COVID-19" госпитализировали 156 человек и 371 - с подозрением на коронавирус и пневмониею.

Отмечается, что среди заболевших:

926 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

621 мужчина, возрастом от 18 до 92 лет;

62 ребенка - от 10 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (320 случаев), Днепровском районе 294 человека) и Деснянском районе (190 пациентов).

Читайте также, за минувшие сутки, 15 апреля, в Украине зафиксировано 17 479 новых случаев заражения коронавирусом. Сделано 47 421 ПЦР-тестов, 19 030 ИФА-тестов и 43 133 экспресс-тестов на антиген, всего в стране подтвердили 1 921 244 заболевших.

Кроме того, на территории Украины наблюдается ухудшение ситуации с больницами, где находятся инфицированные коронавирусной инфекцией пациенты. Наихудшая ситуация наблюдается в Хмельницкой области 125,4 и столице Украины Киеве - 86,9.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.