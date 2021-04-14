В среду, 14 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Эпидемия пошла на спад. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина "выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19" и теперь стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.

Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи пациентов меньше, чем в позапрошлой. Также мы видим снижение количества заболевших.

Адаптивный карантин, по его словам, помог эффективно пройти новую волну коронавируса в Украине.

Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией.

Также Степанов признал, что в некоторых регионах наблюдается "сверхсложная ситуация" с COVID-19. А самые большие проблемы наблюдаются в Киеве, Киевской, Львовской и Полтавской областях.

Ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий – носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше 5 тысяч украинцев с коронавирусом попали в больницу

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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