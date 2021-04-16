На территории Украины наблюдается ухудшение ситуации с больницами, где находятся инфицированные коронавирусной инфекцией пациенты. В норме фиксируются показатели в Закарпатской области, Ивано-Франковской области, Кировоградской области и Херсонской области.

На Закарпатье показатели госпитализаций составляет 40,2 при норме в 60 в пересчете на 100 тысяч населения. При этом в Кировоградской области показатель равняется 47,1, Ивано-Франковской 49,4 и Херсонской области - 59.

Отмечается, что наихудшая ситуация наблюдается в Хмельницкой области 125,4 и столице Украины Киеве - 86,9. Известно, что по состоянию на 16 апреля 2021 года в украинских медучреждениях заняты 46 239 больничных коек для пациентов с COVID-19. Всего введено в эксплуатацию 79 584 "ковидных" койки.

Читайте также, за минувшие сутки, 15 апреля, в Украине зафиксировано 17 479 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Украине заболели - 1 921 244 человек, выздоровели - 1 453 766 человек и летальных исходов - 39 096.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Украина "выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19" и теперь стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.

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