"Мир близится к наивысшему уровню распространения коронавируса" - ВОЗ [ Редактировать ]
В пятницу, 16 апреля, во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
В мире количество новых случаев, регистрируемых каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас до самого высокого уровня инфицирования за время пандемии.
Сейчас с резким увеличением распространения COVID сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования. В частности, Гебреисус привел в пример Папуа - Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество больных насчитывает более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случаев.
Читайте также, за минувшие сутки, 15 апреля, в Украине зафиксировано 17 479 новых случаев заражения коронавирусом. Сделано 47 421 ПЦР-тестов, 19 030 ИФА-тестов и 43 133 экспресс-тестов на антиген, всего в стране подтвердили 1 921 244 заболевших.
Кроме того, на территории Украины наблюдается ухудшение ситуации с больницами, где находятся инфицированные коронавирусной инфекцией пациенты. Наихудшая ситуация наблюдается в Хмельницкой области 125,4 и столице Украины Киеве - 86,9.
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