Власти Португалии приняли решение расформировать Службу по делам иностранцев и границам (SEF) после истории со смертью гражданина Украины в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Об этом сообщает РИА "Новости".

SEF перестает существовать с 14 апреля, постановление Совета министров опубликовано в официальном органе правительства. Его компетенции перейдут новому органу - Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.

Как сообщали "Подробности", гражданин Украины Игорь Хоменюк прибыл 11 марта рейсом из Турции в качестве туриста. На таможне его задержала Служба по делам иностранцев (SEF) и отказала во въезде в страну. Было решено отправить украинца следующим рейсом обратно в Турцию, на что он бурно отреагировал и протестовал. Инспекторы задержали его и избили.

В наручниках его оставили одного в комнате для допросов, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть. Экспертиза установила, что у украинца были сломаны ребра.

После скандала в декабре 2020 года глава SEF подала в отставку. Суд над тремя сотрудников SEF, подозреваемыми в избиении задержанного, начался в феврале. Несколько дней назад прокуратура сняла с них обвинения в убийстве, сейчас им вменяют преступления против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших за собой смерть.

Напомним, что Россия угрожает выдворить 152 тысячи украинцев после 15 июня 2021 года.