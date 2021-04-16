Российские власти угрожают гражданам Украины, незаконно находящимся на территории Российской Федерации. По оценкам МВД России, в стране насчитывается не менее 152 тыс. украинцев. Об этом на заседании межпарламентской ассамблеи СНГ заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает ТАСС.

По его словам, в России установили крайнюю дату для решения проблемы нелегальных мигрантов. После 15 июня 2021 года оставшиеся нелегалы будут наказаны и депортированы.

Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу.

Замглавы МВД РФ Александр Горовой пообещал, что никакой "правоприменительной практики" к гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса часть трудовых мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента России оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания в России.

Согласно данным МВД, в настоящее время на территории России незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.

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Напомним, что Россия существенно упростила получение гражданства и трудоустройство для украинцев. Теперь украинцам не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства, а можно сразу же подать документы на паспорт и не сдавать экзамен по русскому языку.