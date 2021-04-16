Россия угрожает выдворить 152 тысячи украинцев [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российские власти угрожают гражданам Украины, незаконно находящимся на территории Российской Федерации. По оценкам МВД России, в стране насчитывается не менее 152 тыс. украинцев. Об этом на заседании межпарламентской ассамблеи СНГ заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает ТАСС.
По его словам, в России установили крайнюю дату для решения проблемы нелегальных мигрантов. После 15 июня 2021 года оставшиеся нелегалы будут наказаны и депортированы.
Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу.
Замглавы МВД РФ Александр Горовой пообещал, что никакой "правоприменительной практики" к гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса часть трудовых мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента России оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания в России.
Согласно данным МВД, в настоящее время на территории России незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.
Напомним, что Россия существенно упростила получение гражданства и трудоустройство для украинцев. Теперь украинцам не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства, а можно сразу же подать документы на паспорт и не сдавать экзамен по русскому языку.
по теме
Український скандал в Арабських Еміратах. За непристойну поведінку звідти збираються депортувати 12 українок
В России, в городе Талдом, правоохранители нашли 3-4-летнюю девочку
Юлю похитили с помощью ее подруги: та приехала к ней с какими-то друзьями, обманом посадили ее в автомобиль и увезли на границу с Россией. Там пограничники перекинули ее через забор, а их российские коллеги посадили ее в другую машину и отвезли в российскую столицу
В России новые санкции США назвали неприемлемыми
Росія повернула Словаччині гроші за "Супутник Ві". А саме за вже передані 200 тисяч доз вакцини. Це перша частина двомільйонної партії
Слідом за Штатами, Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів - офіційно за "порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду Польщі". Заяву оприлюднило польське Міністерство закордонних справ