Суд в Минске приговорил рэпера Тиму Белорусских (настоящее имя - Тимофей Морозов) к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках без направления в исправительное учреждение. Об этом сообщает Tyt.by.

Ограничение свободы подразумевает, что певец не сможет выходить из дома после 19:00, будет обязан отмечаться в милиции и не сможет ездить за границу без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

При этом ходить на работу или учебу разрешается, но маршрут строго ограничен. Артисту нельзя будет употреблять алкогольные напитки.

На суде 22-летний Тима Белорусских признался, что что у него есть пятилетняя дочь, а наркотики (гашиш и кокаин) он употребляет с 16 лет.

По его словам, в день задержания 6 января он планировал приобрести кокаин, но ему продали амфетамин. В тот же вечер он приобрел гашиш, после чего хип-хоп-исполнителя после выхода из клуба в Минске задержали белорусские оперативники. При обыске у него нашли 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина.

Действия певца квалифицированы по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. Вместе с тем прокурор попросил для Белорусских наказание в виде ограничения свободы.

В Беларуси такая мера с советских времен называется "домашней химией". Название объясняется тем, что в рамках такого наказания осужденных могли отправить на вредное производство, например, на химическое предприятие.

Тима Белорусских, родивший в 1998 году в Минске, наиболее известен как автор хитов "Витаминка" и "Мокрые кроссы". Клипы на эти песни посмотрели на YouTube почти 200 млн раз.

Напомним, что в начале апреля после передозировки наркотиками скончался американский рэпер DMX.