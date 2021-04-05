50-летний американский рэпер DMX остается в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье музыканта.

Легенда хип-хопа находится в отделении реанимации одной из больниц Нью-Йорка. DMX находится на системе жизнеобеспечения, на внешние раздражители он не реагирует. Врачи подозревают у него необратимые изменения в мозге вследствие кислородного голодания после остановки сердца, вызванного передозировкой.

Рэпера навещают невеста Дезире Линдстром и мама Арнетт Симмонс. Навестить отца приходят и некоторые из его 15 детей.

Эрл Симмонс, известный как рэпер DMX, родился в 1970 году. Его первый трек прозвучал на радио в 1992 году. Впоследствии шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. Рэпер снялся в двух десятках фильмов, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).

Исполнитель давно и безуспешно борется несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию. В феврале 2016 года он уже попадал в больницу после передозировки.

В декабре 2010 года суд Аризоны приговорил рэпера DMX к году тюремного заключения за нарушение правил отбывания условного наказания.

Ранее "Подробности" сообщали, что российский рэпер и Паша Техник оказался в тюрьме за управление автомобилем под действием наркотиков.