"Выглядит плохо": рэпер DMX остается без сознания после передозировки [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
50-летний американский рэпер DMX остается в вегетативном состоянии после передозировки наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье музыканта.
Легенда хип-хопа находится в отделении реанимации одной из больниц Нью-Йорка. DMX находится на системе жизнеобеспечения, на внешние раздражители он не реагирует. Врачи подозревают у него необратимые изменения в мозге вследствие кислородного голодания после остановки сердца, вызванного передозировкой.
Рэпера навещают невеста Дезире Линдстром и мама Арнетт Симмонс. Навестить отца приходят и некоторые из его 15 детей.
Эрл Симмонс, известный как рэпер DMX, родился в 1970 году. Его первый трек прозвучал на радио в 1992 году. Впоследствии шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. Рэпер снялся в двух десятках фильмов, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).
Исполнитель давно и безуспешно борется несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию. В феврале 2016 года он уже попадал в больницу после передозировки.
В декабре 2010 года суд Аризоны приговорил рэпера DMX к году тюремного заключения за нарушение правил отбывания условного наказания.
Ранее "Подробности" сообщали, что российский рэпер и Паша Техник оказался в тюрьме за управление автомобилем под действием наркотиков.
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