В Україні за добу 13 тисяч людей вакцинувалися "Короноваком" [ Редактировать ]
Статистика без позитивних змін. Минулої доби в Україні виявили понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу. Більш як чотирьом тисячам хворих знадобилася госпіталізація. Одужали 12 тисяч людей.
Серед лідерів за кількістю інфікувань Київ, Харківська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. За вчора перше щеплення китайською вакциною отримали понад 13 тисяч українців.
Загалом в країні щеплено майже 433 тисячі людей.
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