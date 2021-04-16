"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 16 квітня 2021 року [ Редактировать ]
В ефірі телеканалу НТН експерти, політики та гості студії політичного ток-шоу "Мир чи Війна" обговорили земельне питання в Україні.
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