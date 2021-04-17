Заручники бездоріжжя. На Черкащині жителі села Головківка - через погану дорогу опинилися буквально в ізоляції. Їздити до них відмовляються навіть рейсові автобуси. А місцеві, аби не залишитися напівдороги без коліс, пересідають на велосипеди. Станіслав Кухарчук вирушив в інспекцію і на собі відчув кожну яму.

Яма, канава, знову яма. Дорога з Медведівки до Головківки вже десятиліття - суцільне випробування нервів і автомобільного заліза. Завдовжки ця розбита ділянка траси обласного значення всього 20 кілометрів, але їздити нею наважуються лише відчайдухи. Сергій з машини пересів на велосипед, але і на ньому дорогу здолати не легко.

Сергій Понамаренко, житель села Головківка:

Тут немає кудою обминати, кажен раз їдеш і думаєш, кудою його об'їхать, щоб у яму не вскочить.

Та жителям Головківки об'їжджати немає як, ця дорога у них єдина, яка сполучає село із центром ОТГ та сусідньою Кіровоградською областю. Навіть елементарного ямкового ремонту тут не було вже понад сім років. Місцями, колись шестиметрове дорожнє полотно просто сповзло у кювет. На таких ділянках тепер ледве вміщується одна машина.

Та на в'їзді в Головківку ситуація ще не така критична, аніж на виїзді з неї. У напрямку Кропивницького траса обласного значення вже більше нагадує звичайну польову дорогу із величезними вирвами. З Кіровоградщини пан Володимир їздить у Головківку двічі на тиждень. Жартома каже - ця дорога своєрідна візитівка Черкащини.

Володимир Москаленко, житель Кіровоградщини:

Там Кіровоградська область - дороги ровні, но Черкаська аж по посадку, це Черкаська область даже далі - це Черкаська дорога де оце не ремонтують.

Цей район туристичний, але про туристів місцеві жителі вже давно забули. Керівництво ОТГ, куди входить Головківка, хапається за голову. Адже через бездоріжжя сюди відмовляються їздити навіть рейсові автобуси.

Назар Лавріненко, заступник голови Медведівської ОТГ:

Рейсовий автобус відмовився ходить, Кіровоград - Медведівка не їде, він їде до Поселянівки, а сюдою, цією дорогою він не їде - там просто бездоріжжя. Головківка з обох сторін відрізана в транспортному відношенні від світу.

Власним коштом полагодити трасу громада не може з дві тисячі вісімнадцятого року дорога на балансі обласної адміністрації. Та й там варіантів багато не пропонують. До програми "Велике будівництво" дорога не потрапляє, а в місцевому бюджеті коштів на її ремонт немає.

Ігор Демиденко, начальник відділу дорожнього господарства департаменту інфраструктури Черкаської ОДА:

Бо фінансування з бюджету, з дорожнього фонду, яке виділяється на дороги місцевого значення дуже незначне. Практично ми як відновимо всі ці дороги, то їх по новому треба буде ремонтувати, якщо додаткові кошти виділять, про це іде мова, то ми її і проєкт уже готовий.

Йдеться про проєкт капітального ремонту семи кілометрів дороги. За минулорічним кошторисом, на роботи треба майже 90 мільйонів гривень. І з кожним роком очікування грошей ця сума тільки зростатиме.