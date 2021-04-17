Великодній день: у скільки обійдеться смак свята? [ Редактировать ]
За два тижні українці святкуватимуть Великдень. У скільки обійдеться смак свята? Ірина Розова зібрала увесь набір великоднього кошика і порахувала наскільки змінилася його вартість в порівнянні з минулим роком?
Карантин, карантином...
Але праздник не відміняється, таке свято - ні!
За два тижні до Великодня саме час подбати про святковий стіл.
Пасочку обов'язково, крашанки обов'язково і ковбаски або м'ясця.
А ще сир та масло. Це середньостатистичний набір українського великоднього кошика. Скільки коштуватимуть наїдки цього року дехто вже прицінився.
Десь так під гривень п'ятсот, можливо й більше, я так думаю
Як на мене, мені здається, що ціни не виросли, можна пошукати й найти щось дешевше...
Я не пам'ятаю яку суму, яку я тратила на кошик, але трохи дорожче, це я вже судячи по цінах, я розумію, що буде так.
У цьому году наверно й пекти не будемо, бо сильно дорого виходить.
Зібрати пасхальний кошик вирішили й ми. Для цього вирушили на один зі столичних ринків. Спочатку взяли яйця.
У кошик можна брати по 25 гривень - молода курка.
Ковбаса домашня обійшлася у сто сорок гривень за кільце. Шматочок адигейського сиру українського виробника - п'ятдесят гривень. Двісті грамів масла - 56. Додамо у великодній кошик і буженину.
Телятинка таке м'ясо, що їдять кожен день, а на пасху наші люди люблять жирну буженинку.
Для цього знадобиться свіжа свинина. За м'ясо на ринку просять від ста десяти гривень за кілограм. Продавчиня Людмила каже: ціна з минулого року майже не змінилася.
Людмила, продавчиня:
Я думаю, що по тій причині, у людей зараз криза, багато хто на карантині й мало заробляє. Ціни минулорічні. Ціни не збільшилися.
Кладуть у великодній кошик українці й хрін. Він символізує міцне коріння, яке дає людині віра у Воскресіння Господнє.
В прошлом году ми продавали такі баночки по 15 гривень, в этом году 25, хрін зараз стоїть, такий що терти 75 гривень, щоб продавати 70 гривень за кілограм.
Та найдорожчою в кошику, кажуть експерти, буде найголовніша страва - паска. Оскільки ціни на всі інгредієнти за рік зросли майже вдвічі.
Олег Пендзин, економічний експерт:
У паску буде докладатися і цукор, який здорожчав там на 35 відсотків за рік, олія, яка сорок п'ять відсотків і борошно, яке достатньо непогано здорожчало під двадцять відсотків. Любі додаткові іншрідієнти будуть тільки збільшувати її вартість.
Отже, кілограм паски, за розрахунками економістів, коштуватиме близько чотирьохсот гривень. А трьохсотграмовий великодній хліб обійдеться у сто.
Олег Пендзин, економічний експерт:
Кошик буде безперечно у Києві і Київській області. Він буде коштувати десь під дев'ятсот гривень власне найдешевший кошик буде на західній Україні - Тернопіль, Франківськ там де найнижчий рівень доходів.
Наш віртуальний великодній кошик із яйцями, ковбасою, сиром, маслом, бужениною, хріном та двома пасочками обійшовся в шістсот шість гривень. І якщо порівняти з торішніми цінами - він справді подорожчав.
Ми родиною збираємося, я б не сказала, що дуже багато десь біля 400 гривень.
Не забувають українці й про великодні прикраси.
Глазурь, серветки там разні, наклейки, украси-прикраси.
На неїстівну атрибутику ціна не змінилася.
Руслан Моночинський, продавець:
Ціна одинакова, то і все обична на рівні тому самому, поки нема змін ніяких.
І хоча до "офіційного" великоднього кошика алкоголю не додають, без кагору зазвичай не відбувається жодного застілля. І ціна на вино майже не змінилася. Найдешевша пляшка коштує 60 гривень.
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