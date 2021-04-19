Російські спецслужби планували підірвати боєприпаси в Болгарії [ Редактировать ]
Підірвати боєприпаси зі складу в Чехії російські спецслужби планували в Болгарії. За інформацією слідства, зброю придбав громадянин Болгарії, торгівець зброєю Еміліан Гебрев. Нагадаю, вибухи на складі у Врбетице сталися наприкінці 2014.
Тоді загинули двоє людей. В диверсії підозрюють агентів ГРУ Петрова і Боширова, які також причетні до отруєння родини Скрипалів у Британії 2018. Чеська поліція оголосила їх у розшук. У зв'язку з інцидентом, офіційна Прага висилає 18 російських дипломатів - за співпрацю зі спецслужбами РФ. Москва - у відповідь - оголосила про видворення 20 чеських дипломатів.
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