Підірвати боєприпаси зі складу в Чехії російські спецслужби планували в Болгарії. За інформацією слідства, зброю придбав громадянин Болгарії, торгівець зброєю Еміліан Гебрев. Нагадаю, вибухи на складі у Врбетице сталися наприкінці 2014.

Тоді загинули двоє людей. В диверсії підозрюють агентів ГРУ Петрова і Боширова, які також причетні до отруєння родини Скрипалів у Британії 2018. Чеська поліція оголосила їх у розшук. У зв'язку з інцидентом, офіційна Прага висилає 18 російських дипломатів - за співпрацю зі спецслужбами РФ. Москва - у відповідь - оголосила про видворення 20 чеських дипломатів.