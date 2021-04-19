Не сміття, а цінний матеріал для акваріумного бізнесу. В'єтнамський підприємець розводить рибок-півників за допомогою вторсировини. Як її використовує і які поради дає початківцям - дивіться.

Власник ферми бійцівських рибок у Ханої поспішає до своїх плеканців. Роботи багато, адже в його невеликому будинку розквартирувалися тисячі крихітних підопічних. Уже 20 років Нгок Тханг вирощує акваріумних півників.

Ці лускаті відомі своїм норовливим характером, якщо бачать іншого самця, битимуться до смерті. Тож для успішного зростання потребують окремої житлової площі. І тут у пригоді господареві ферми стають вживані пластикові пляшки та банки.

Тран Нгок Тханг, власник ферми бійцівських рибок:

Вирощування півників у пляшках має багато переваг. По-перше, це економія місця. По-друге, легше доглядати за рибками, замінювати воду. По-третє, це дає змогу уникнути сутичок між самцями.

Пляшки та інший корисний у його незвичайному господарстві непотріб фермер збирає на столичному вокзалі. Особливо цінує тару із зеленого чи блакитного скла, в ній у спеку вода не так швидко нагрівається, а прямі сонячні промені не обпікають рибок. Що мусить порпатися у смітниках не соромиться. Каже - робить шляхетну справу.

Тран Нгок Тханг, власник ферми бійцівських рибок:

Те, що я використовую тару, яка мала би піти на звалище, допомагає зробити наше життя кращим. Це чудова ідея, адже сприяє зменшенню засилля сміття.

Щодня господар годує кожну рибку. Міняє воду та пересаджує підрослих мальків до більших ємностей. За рік вирощує приблизно 4 тисячі особин. І продає, залежно від розміру та виду, від п'ятдесяти центів до 5 доларів за півника. Раніше їх купували, щоб влаштовувати бої зі ставками. Нині це чи не найпопулярніший у В'єтнамі хатній улюбленець. Гарний і невибагливий.

Буй Доан Тунг, постійний покупець:

Бійцівські рибки тут не для того, щоб битися. А тільки, щоб ми могли милуватися і насолоджуватися їхньою красою. Кожен їхній різновид гарний по-своєму. Це мене захоплює.

Своїм клієнтам фермер радить селити півників у невисокі, але не маленькі акваріуми, подекуди з густою рослинністю. Аби півник добре почувався і не нудьгував, йому потрібен гарем із самиць. А от сусідство інших риб цей вид терпітиме, лише якщо ті значно менші й не мають пишних плавників