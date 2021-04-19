Государственный департамент США отвергает обвинения в подготовке покушения на Александра Лукашенко - президента Беларуси. Любые утверждения об этом не соответствуют действительности. Об этом пишет белорусское "Радио Свобода".

"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также о его прямых заявлениях в СМИ. Любые утверждения о том, что правительство США стояло за покушением на Лукашенко или участвовало в нем, полностью не соответствуют действительности", - заявили в Госдепе.

Отметим, накануне белорусский КГБ заявил, что якобы покушение на Лукашенко готовили спецслужбы США. А в субботу российская ФСБ заявила о задержании группы людей, которая была в этом замешана. Задержанные имеют гражданства США и Беларуси.

Ранее Лукашенко обвинил спецслужбы США в подготовке его убийства.