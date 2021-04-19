За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 185 339 заболевших COVID-19. 115 592 человека выздоровели (231 - за минувшие сутки), еще 23 киевлянина погибли (23 - за минувшие сутки). 90 человека попали в медучреждения с диагнозом "COVID-19". Также 221 госпитализировали с пневмониями и подозрением на инфекцию.

Отмечается, что среди заболевших:

250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;

183 мужчины, возрастом от 18 до 91 года;

14 детей - от 1 месяца до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (147 случаев), Днепровском районе (109 человек) и Деснянском районе (42 пациента).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зафиксировано 6 506 новых случая коронавируса. За все время пандемии в Украине заболело - 1 953 016 человек? выздоровело - 1 487 677 человек и летальных исходов - 40 000.

Кроме того, массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин. Минздрав планирует до конца года вакцинировать половину взрослого населения страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.