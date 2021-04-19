Военная прокуратура уже ведет следствие по закупкам МО некачественных продуктов питания у компании "Вийськсервис - волонтер" для армии. Также следователи уже допрашивали членов тендерного комитета Минобороны, действия которых привели к монополизации 90% рынка этой фирмой. В этом, во время заседания оборонного комитета ВР, под давлением народных депутатов, признался замминистра обороны Игорь Халимон.



При этом, куратором тендерных закупок МО является сам Халимон, отметила нардеп Соломин Бобровская.



Во время заседания профкомитета, Михаил Забродский прямо спросил у чиновника, почему тот пытается всячески оправдать монополиста и угрожает военным за составление актов о нарушениях "Вийськсервис-волонтера".



Халимон же, по словам нардепа Романа Костенко, не смог дать ответов на эти вопросы.



"Да вы должны были быть первым кричать "люди, происходит что -то не то". Вдруг завтра эта компания (обеспечивающая 90% поставок питания в армию) скажет - "больше не хочу". Это главный вопрос сейчас у всех", - добавил, в свою очередь, депутат Александр Завитневич, заявив, что сложившаяся ситуация несет угрозу нацбезопасности и обороноспособности ВСУ.



Халимон же ответил, что членов тендерного комитета по закупкам некачественного питания у компании-монополиста допрашивала военная прокуратура.



"Я общался с господином Вознюком. Это военный прокурор. Служебные лица тендерного комитета были допрошены военной службой контрразведки и в прокуратуре", - признался чиновник.



Был ли допрошен он сам, Халимон - не уточнил.



Напомним, что жалобы на качество продуктов питания от компании "Вийськсервис - волонтер" поступают от волонтеров и военных с конца прошлого года. Поставщик везет на фронт гнилые овощи, фрукты, перемноженное мясо и не довозит 30% от заказанного питания.

С начала года в Минобороны поступило уже 80 новых жалоб на монополиста, но Халимон их назвал "не системными".