За добу у світі коронавірусом інфікувалися понад 700 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - 275 тисяч. На другому місці Туреччина - майже 56 тисяч. На третьому місці США - 43 тисячі.

Там першу дозу вакцини вже отримали більше половини дорослого населення. Загалом від початку епідемії у світі Ковідом заразилися майже 142 мільйони. Понад три мільйони - померли.