С 2018 года Ниланши Пател из индийского штата Гуджарат является обладателем титула Книги рекордов Гиннеса как девушка-подросток с самыми длинными в мире волосами. В 16 лет длина ее волос составляла 170,5 см, а летом прошлого года они достигли двух метров.

Девушке надоело прозвище "индийская Рапунцель" и она решила расстаться со своей чудо-косой. Как сообщает Guinness World Records, Ниланши Пател сделала себе короткую стрижку - впервые за 12 лет.

Ниланши утверждает, что довольна своим новым имиджем и не жалеет о содеянном. Она рассказала, что ухаживать за волосами было неимоверно сложно, и на расчесывание шевелюры у нее каждый раз уходило не менее часа.

Девушка призналась, что перестала стричься в шесть лет, после того, как ее неудачно постригли в парикмахерской. Она запрещала прикасаться к своей голове ножницами 12 лет и ранее описывала свои длинные волосы как "талисман на удачу". Благодаря им она завоевала три титула в Книге рекордов Гиннеса.

Свои срезанные локоны, весом более четверти килограмма, индианка отдала в американский музей Странной Рипли (Ripley’s Believe It or Not!), где собраны самые необычные экспонаты, связанные с человеческим телом.

