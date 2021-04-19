Поліцейські врятували дівчину від суїциду [ Редактировать ]
У Дніпрі патрульні врятували дівчину, яка намагалася вкоротити собі віку. Вона перелізла через огорожу біля Центрального мосту й готувалася стрибнути.
Це зафіксували камери відеоспостереження, на місце прибули патрульні. Сержант поліції Тетяна Остапчук першою кинулася до дівчини і разом зі своїм колегою затягла її назад на пішохідну частину мосту.
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Вона перелізла через огорожу біля Центрального мосту й готувалася стрибнути. Це зафіксували камери відеоспостереження, на місце прибули патрульні
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