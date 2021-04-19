Індія стала лідером коронавірусного антирейтингу [ Редактировать ]
У світі за добу коронавірусом інфікувалися понад 700 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії 275 тисяч. На другому місці Туреччина майже 56 тисяч. На третьому США - 43 тисячі.
Там першу дозу вакцини вже отримали більше ніж половина дорослого населення. Загалом від початку епідемії у світі Ковідом заразилися майже 142 мільйони. Понад три мільйони померли.
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