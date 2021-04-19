Доброволець із Тбілісі воював за Україну з перших років війни

Важкі міномети, ракетні комплекси, зенітні установки і протипіхотні міни. Противник на Донбасі, не приховуючись, обстрілює наші позиції забороненими калібрами і застосовує дедалі небезпечнішу зброю. Сьогодні гаряче було біля Південного, Майорська і Зайцевого. А напередодні на Приазов'ї загинув боєць. Докладніше - Руслан Смещук.

Під Маріуполем, унаслiдок ворожого гранатометного обстрілу, загинув старший солдат Давид Шартава. Доброволець із Тбілісі воював за Україну з перших років війни. До війська прийшов у складі "Грузинського легіону". Давид одинадцатий загиблий боєць від початку місяця.

Вирви від вибухів, побиті осколками паркани і будинки. Це селище Зайцеве під Горлівкою. По цих вулицях вдарили важкі, сто-двадцяти-міліметрові міни. Нечисленні жителі, почувши перші прильоти, одразу поховалися в підвали. І не даремно.

Анжела, жителька Жованки:

Находилась в доме, а муж на улице был. Слышу - бабах такой. Потом выскочила, кричу мужу, Вова, Вова, Вова, а он за домом был. Он выходит и говорит - бегом в подвал. Мы зашли в подвал - и через сколько-то минут опять бабах.

На щастя, минулося без жертв. Селяни відбулися лише пошкодженим майном. Останній тиждень лінія зіткнення під Горлівкою - одна з найгарячіших ділянок фронту. Окрім обстрілів із різноманітної зброї, майже щодня бойовики за допомогою гранатометів та дронів мінують прифронтову смугу забороненими боєприпасами.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

На рахунок ПОМок, які ворог нам закидає постійно. Це взагалі розумієте - це настільки підло. Тому що вони в нас були зняті з озброєння. Тому що вони заборонена Женевськими конвенціями. А представники російських окупаційних військ нам їх закидають.

Періодично такі міни перелітають позиції, та потрапляють на мирну територію, просто під ноги місцевим жителям. Минулого тижня військові вже знешкодили декілька таких.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

За последнее время, часто очень забрасывают в тыл. Дальность там позволяет ее закидывать. Поэтому ей пользуются, а разлет осколков 16 метров. Все что попадает в радиус поражения, все.

Загалом за останні півтори доби бойовики понад одинадцять разів обстрілювали українські позиції. Більшість атак припала на Донеччину.