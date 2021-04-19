Ціни підуть угору. Вартість нафти на ринку може різко зрости, прогнозує агентство "Блумберг". А це спричинить не тільки економічні, а й геополітичні наслідки. Які саме? І до якої позначки дійде ціна "чорного золота"? Розкаже Дмитро Анопченко.

Весь час від початку пандемії, тобто майже рік, світ не використовував усієї нафти, яку виробляв. Тож її зберігали на складах, нафтобазах і навіть у вщерть забитих танкерах, або плавучих сховищах. Утім, зараз ці резерви практично вичерпані повідомляє "Блумберг", аналізуючи дані Міжнародної енергетичної агенції.

Згідно з ними, минулого літа запаси розвинутих економік світу були уп'ятеро більші, ніж зазвичай! А за останні місяці вони різко "схудли", адже промисловість знову набирає обертів, і попит зростає.

А далі діє простий закон: збільшується попит зростуть і ціни. Тому в другій половині цього року опитані "Блумбергом" провідні економісти прогнозують підвищення ціни на нафту. Щонайменше до сімдесяти чотирьох доларів за барель. Що це для нас із вами означатиме?

По-перше, ймовірне зростання вартості бензину. Воно зазвичай відбувається із певним часовим "лагом", адже заводи ще місяць-два працюють на старих угодах. Тож здорожчання очікують не раніше ніж восени. Але воно може потягнути за собою збільшення споживчих цін, які безпосередньо залежать від ціни на пальне. Але значно вагоміші наслідки - геополітичні.

Адже кожне зростання цін на нафту дає передих Росії, зменшує політичний вплив європейських та американських економічних санкцій; знижує ціну дій, за які Москву карають економічними обмеженнями. І щоразу, коли це стається - Кремль активізується у своїй зовнішній політиці чи навіть у гібридній війні, яку він веде.

Що цікаво, станом на тепер найбільші "пандемічні" резерви нафти зібрав і не поспішає витрачати Китай. А от тут, в Америці, використали практично все дешеве пальне зі сховищ і не просто повернулись до докарантинного рівня: на Східному узбережжі запаси "чорного золота" і зовсім - сягнули 30-літнього мінімуму!

І в цьому, як сказали б в Одесі, одразу дві новини, "добра" і "погана". З одного боку, економіка явно "одужує". З іншого нам із вами доведеться зіткнутися і з певними подорожчаннями (якщо давно плануєте щось купити - робіть це зараз або влітку), і з можливим певним посиленням позицій Росії. І до цього треба бути готовими.