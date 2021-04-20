Великдень Україна зустріне на карантині [ Редактировать ]
Великдень українці святкуватимуть в умовах карантину. Про це йшлося напередодні на нараді в Президента. Влада планує скористатися торішнім досвідом, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Раніше в МОЗі заявляли, що загальний локдаун на свята запроваджувати не будуть. Розглянули на зустрічі й питання розробки ліків та вакцин в Україні.
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