Для створення сучасної лабораторії в держбюджеті передбачили 100 мільйонів гривен

Великдень українці святкуватимуть в умовах карантину. Про це йшлося напередодні на нараді в Президента. Влада планує скористатися торішнім досвідом, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Раніше в МОЗі заявляли, що загальний локдаун на свята запроваджувати не будуть. Розглянули на зустрічі й питання розробки ліків та вакцин в Україні.

Для створення сучасної лабораторії в держбюджеті передбачили 100 мільйонів гривень.