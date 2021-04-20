СБУ починає антитерористичні навчання [ Редактировать ]
Масштабні антитерористичні навчання розпочинаються в більшості областей України. У них беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Збройних сил України.
Мета вишколу відпрацювати дії із захисту стратегічно важливих об'єктів та кордонів держави. Під час тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму - заборона руху транспорту, перевірка документів та огляд автомобілів.
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Під час тренувань в певних районах можуть запровадити особливий режим, зокрема зупинити рух транспорту та пішоходів, або перевіряти документи та оглядати автомобілі. Щоправда, де саме діятиме особливий режим, не уточнюють
У Київській області відбулися масштабні навчання артилеристів. Так досвідчені бійці сухопутних військ, що пройшли війну на сході, завершують підготовку до спільних травневих навчань із партнерами з блоку НАТО
Тренування проходять в умовах, максимально наближених до реальних: з бойовою зброєю, військовою технікою техніку та радіотехнічними засобами
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