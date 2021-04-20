155 мільйонів доларів допомоги надали Україні Сполучені Штати. Про це повідомили в американському посольстві в Києві. Левову частку коштів - 63 мільйони доларів, скерують на протидію російській агресії. Ще 44 мільйони передбачили на підтримку судової реформи та розвиток об'єднаних територіальних громад.

На допомогу економіці та відновлення України після пандемії витратять 34 мільйони доларів. Решта - призначена на заходи щодо боротьби з корупцією.