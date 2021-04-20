На Кубі оголосили наступного генсека Компартії [ Редактировать ]
На Кубі оголосили наступника Рауля Кастро на посаді генсека Компартії. Ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель. Так, уперше після революції 59, при владі в країні не буде нікого з родини Кастро. Втім, Діас-Канель уже заявив: державну політику - не змінюватиме.
Нагадаю, Рауль Кастро очолював Комуністичну партію країни з 2011 року, після того, як змінив на цій посаді свого старшого брата та багаторічного керманича Куби Фіделя Кастро. А коли той у 2016 помер, Рауль зберіг владу на острові, очолюючи Компартію.
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Нагадаю, Рауль Кастро очолював Комуністичну партію країни з 2011 року - після того, як змінив на цій посаді свого старшого брата та багаторічного керманича Куби Фіделя Кастро
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