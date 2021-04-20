На Кубі оголосили наступника Рауля Кастро на посаді генсека Компартії. Ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель. Так, уперше після революції 59, при владі в країні не буде нікого з родини Кастро. Втім, Діас-Канель уже заявив: державну політику - не змінюватиме.

Нагадаю, Рауль Кастро очолював Комуністичну партію країни з 2011 року, після того, як змінив на цій посаді свого старшого брата та багаторічного керманича Куби Фіделя Кастро. А коли той у 2016 помер, Рауль зберіг владу на острові, очолюючи Компартію.