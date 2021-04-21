На Луганщині спостерігачі ОБСЄ зафіксували військову техніку [ Редактировать ]
На окупованій Луганщині спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 "Гради" та 18 гаубиць. Про це йдеться у щоденному звіті місії. Системи залпового вогню та гармати помітили поблизу Хрустального - це колишній Красний Луч та на аеродромі біля Переможного. Техніка розміщена із порушенням ліній відведення, - зазначено у звіті ОБСЄ.
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