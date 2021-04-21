Університети в США запроваджують нові правила: вакцинація стає обов'язковою для всіх студентів, які мешкають у гуртожитках. Дмитро Анопченко - з останніми новинами щодо імунізації по-американськи.

Вакцинація віднині вже не є справою добровільною. Американські виші з "Ліги плюща" - зокрема, знамениті Єльський та Колумбійський університети вимагають, щоб студенти обов'язково щепилися, якщо хочуть жити в кампусах.

З початком нового навчального року місця в гуртожитках розподілятимуть тільки серед тих, хто має довідку про щеплення. Не хочеш вакцинуватися - на лекції ще поки що пускатимуть, але доведеться самому винаймати квартиру.

Водночас влада повідомляє, що вакцини від сьогодні доступні всім американцям, яким уже виповнилося 16. Щеплення підлітків принципово новий крок для Америки. Але, схоже, не останній. Виробники проводять дослідження щодо імунізації дітей від трьох років.

А ще прогнозують, що восени всій країні, ймовірно, доведеться робити ще й третє щеплення. Вдосконаленим препаратом, який захищатиме від нових штамів вірусу.

А зовнішньополітичне відомство США пообіцяло вже цього тижня розширити перелік країн, куди американцям не радять їхати через коронавірус. Держави, де із вакцинацією не квапляться, потраплять до чорного списку. До нього хочуть внести приблизно 80 відсотків країн і поступово викреслювати ті, де ситуація поліпшується.

Без американських туристів, які традиційно не скупі на витрати, авіакомпаніям і готелям буде складно. Тож партнери США воліють домовлятися, щоб їх зі списків "небажаних" прибрали, а решті країн доведеться "підтягувати" ковідні показники.