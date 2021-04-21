На прошлой неделе в лабораториях Украины было сделано 40 тысяч тестов/ фото: peterburg2.ru

На территории Украины на фоне снижения новых случаев заражений коронавирусной инфекцией упало и количество сделанных ПЦР-тестов. Процент выявления заражений все равно снизился.

На прошлой неделе в лабораториях Украины было сделано 40 тысяч тестов за сутки на выявление COVID-19, при том, что на прошлой неделе их было сделано 50 тысяч анализов. Также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.

Несмотря на существенное снижение числа ПЦР-тестов, выполненных в течение последней недели, число положительных результатов снизилось еще больше - на 21%, что обеспечило снижение позитивности по образцам с 32,4% до 29,1%.

Отмечается, что при неизменном протоколе выявления больных это, вероятно, означает, что число новых случаев болезни в ближайшие дни ускорит падение.

Читайте также, улучшение ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать не раньше, чем через 3-4 недели. Число новых случаев COVID-19 в стране за семь дней снизилось и продолжает уменьшаться, при увеличении за прошедшую неделю количества тестов на коронавирус наблюдается снижение числа положительных результатов.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки, 20 апреля, зафиксировано 12 162 новых случая коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели - 1 974 118 человек, выздоровело - 1 514 472 человек, летальных исходов - 40 796.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.