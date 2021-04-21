Коронавирус в Украине: число зараженных резко выросло [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 20 апреля, зафиксировано 12 162 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- новых случаев - 12 162;
- летальных случаев - 429;
- выздоровело - 14 720 человек;
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 974 118 человек;
- выздоровело - 1 514 472 человек;
- летальных исходов - 40 796;
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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