В Украине за минувшие сутки, 20 апреля, зафиксировано 12 162 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

новых случаев - 12 162;

летальных случаев - 429;

выздоровело - 14 720 человек;

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 974 118 человек;

выздоровело - 1 514 472 человек;

летальных исходов - 40 796;

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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