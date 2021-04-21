Залізничний супергерой з'явився в Індії. У мережу потрапило відео, на якому чоловік рятує життя дитині. Син із мамою стояли на пероні, як раптом хлопчик упав з краю платформи на колію.

Працівник залізниці почув крики жінки й поспішив на допомогу. За кілька секунд до прибуття потяга він закинув дитину на перон. Рятівником виявився 30-річний Маюра Шелке. Тепер він - зірка Інтернету.