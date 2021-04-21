Слабая поддержка отечественных производителей во время карантина привела к значительному росту убытков предприятий. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, тот факт, что за 2020 год убытки украинских промышленных производителей выросли в два раза, неизбежно приводит к выводу о необходимости смены приоритетов социально-экономической политики государства в условиях коронакризиса.

"Наша партия с первых дней весеннего карантина прошлого года заявляла о необходимости прямой финансовой поддержки государством как нуждающихся граждан, так и промышленных предприятий. Но поддержка отечественных производителей так и осталась крайне слабой, к тому же - постоянно опаздывающей. Как результат, убытки предприятий за 2020 год выросли в два раза, а их прибыль сократилась на 3%. Общий финансовый результат украинских промпроизводителей упал почти на 40%, и количество убыточных предприятий увеличилось на 10%. Эти данные - доказательство того, что приоритеты социально-экономической политики правительства в условиях коронакризиса были расставлены неверно и требуют коренного пересмотра", - заявил политик.

По его словам, ряд итоговых данных 2020 года вообще не имеют логических объяснений: в частности, тот факт, что доля убыточных предприятий в фармацевтической промышленности увеличилась на 13,4% - в то время как в условиях эпидемии фармацевтика демонстрирует рост во всём мире.

"В химической промышленности убыточных предприятий стало на 18% больше. В добывающей промышленности убытки предприятий удвоились. И это при том, что на работе данных предприятий локдауны сказываются минимально, и спрос на их продукцию в условиях эпидемии не снижался. Очевидно, что дело в данном случае не только в коронавирусе и экономических факторах, но и, в значительной степени, в неправильном управлении на уровне государства. Оно требует глобальной перестройки, и фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" уже ставит данный вопрос в парламенте", – резюмировал Сергей Левочкин.