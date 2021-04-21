Российский актер Алексей Артамонов был найден мертвым у себя в квартире в Москве. Об этом сообщает "Пятый канал".

Широкой публике Артамонов известен благодаря съемкам в сериалах "Глухарь-3" и "Мосгаз".

В полицию обратился крестник актера, который сообщил, что последний раз видел Артамонова еще 10 апреля, а последние несколько дней 62-летний артист перестал отвечать на телефонные звонки.

Полицейские еще у дверей в квартиру Артамонова почувствовали характерный трупный запах. Вскрыв замки, обнаружили в кресле тело актера.

По всей видимости, смерть наступила несколько дней, поскольку на теле имелись следы разложения. Предварительная причина смерти - сердечный приступ, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года. В 21 год он устроился в Театр Армии и прослужил там 15 лет. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Набат на рассвете", "Глухарь-3", "Мосгаз", "Рюриковичи. История первой династии", "Неизвестный", "Сестра моя, Любовь", "Железный занавес", "Час Волкова-5", "Тест на беременность-2".

Напомним, что недавно в Санкт-Петербурге умер актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Рудольф Фурманов.