Актера из "Глухаря" и "Мосгаза" нашли мертвым в Москве [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Российский актер Алексей Артамонов был найден мертвым у себя в квартире в Москве. Об этом сообщает "Пятый канал".
Широкой публике Артамонов известен благодаря съемкам в сериалах "Глухарь-3" и "Мосгаз".
В полицию обратился крестник актера, который сообщил, что последний раз видел Артамонова еще 10 апреля, а последние несколько дней 62-летний артист перестал отвечать на телефонные звонки.
Полицейские еще у дверей в квартиру Артамонова почувствовали характерный трупный запах. Вскрыв замки, обнаружили в кресле тело актера.
По всей видимости, смерть наступила несколько дней, поскольку на теле имелись следы разложения. Предварительная причина смерти - сердечный приступ, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года. В 21 год он устроился в Театр Армии и прослужил там 15 лет. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Набат на рассвете", "Глухарь-3", "Мосгаз", "Рюриковичи. История первой династии", "Неизвестный", "Сестра моя, Любовь", "Железный занавес", "Час Волкова-5", "Тест на беременность-2".
Напомним, что недавно в Санкт-Петербурге умер актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Рудольф Фурманов.
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