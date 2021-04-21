В столице 32-летний уроженец Николаевской области изнасиловал и ограбил 19-летнюю девушку. Пострадавшая познакомилась со злоумышленником, чтобы тот помог ей устроиться на работу.

Во время личной встречи он изнасиловал пострадавшую, после чего забрал из ее сумочки деньги, мобильный телефон и скрылся. Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение злоумышленника, при обыске в его жилище были найдены личные вещи девушки.

Отмечается, что по факту содеянного против мужчины начато уголовное производство по статьям об изнасиловании и грабеже. Злоумышленнику сообщено о подозрении, ему грозит длительный тюремный срок.

Читайте также, в Волынской области женщина "поймала" автомобиль на дороге, чтобы добраться до другого города и была жестоко изнасилована. Правоохранители устанавливают все обстоятельства страшного инцидента, а также открыли уголовное дело по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Киеве пытались изнасиловать в подъезде 11-летнюю девочку. Инцидент произошел на проспекте Шухевича, 26. Примерно в 15 часов лысый мужчина зашел в подъезд за школьницей, которая шла домой, Извращенец попытался раздеть ребенка и принуждал к сексу в "неестественной форме".

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