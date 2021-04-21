Сегодня в Харькове при полном попустительстве, фактически при поддержке полиции и спецслужб национал-радикалы забросали камнями машину Андрея Лесика, руководителя городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и фракции партии в горсовете Харькова.

Системный характер кампании травли и террора, развернутой правоохранителями и подконтрольными им национал-радикалами, подтверждается тем фактом, что сегодня утром сотрудники полиции и СБУ незаконно и безосновательно задержали членов общественной организации "Патриоты – За жизнь", которые ехали в Харьков для участия в мероприятиях, связанных с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Национал-радикалы использовали для нападения участие Андрея Лесика в судебном заседании. Различного рода акции национал-радикалов, проводимые с целью давления на суд, стали обыденностью, а единственная причина такой их вседозволенности заключается в преступном попустительстве власти.

Президент Зеленский, действуя в интересах тех, кто осуществляет внешнее управление Украиной, всеми силами стремится подорвать авторитет и независимость судебной системы, расправиться с неугодными судьями, а сами суды передать в управление своим заокеанским хозяевам. Преследуя эту преступную цель, окружение Зеленского создает условия для совершения радикалами правонарушений в судах и около них, применения насилия, нарушения общественного порядка.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что такие действия власти являются частью системной политики, направленной на узурпацию власти Президентом Зеленским и его окружением, которые, преступно не обеспечивая участникам судебных заседаний защиту от насилия со стороны радикалов, лицемерно позволяют себе рассуждать о "добропорядочности" и "доверии", по сути развернув террор не только против оппозиции, но и против судебной системы.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"