Нападение на Андрея Лесика у суда в Харькове - очередной акт политического террора против "Оппозиционной платформы – За жизнь" [ Редактировать ]
Сегодня в Харькове при полном попустительстве, фактически при поддержке полиции и спецслужб национал-радикалы забросали камнями машину Андрея Лесика, руководителя городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и фракции партии в горсовете Харькова.
Системный характер кампании травли и террора, развернутой правоохранителями и подконтрольными им национал-радикалами, подтверждается тем фактом, что сегодня утром сотрудники полиции и СБУ незаконно и безосновательно задержали членов общественной организации "Патриоты – За жизнь", которые ехали в Харьков для участия в мероприятиях, связанных с подготовкой к празднованию Дня Победы.
Национал-радикалы использовали для нападения участие Андрея Лесика в судебном заседании. Различного рода акции национал-радикалов, проводимые с целью давления на суд, стали обыденностью, а единственная причина такой их вседозволенности заключается в преступном попустительстве власти.
Президент Зеленский, действуя в интересах тех, кто осуществляет внешнее управление Украиной, всеми силами стремится подорвать авторитет и независимость судебной системы, расправиться с неугодными судьями, а сами суды передать в управление своим заокеанским хозяевам. Преследуя эту преступную цель, окружение Зеленского создает условия для совершения радикалами правонарушений в судах и около них, применения насилия, нарушения общественного порядка.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что такие действия власти являются частью системной политики, направленной на узурпацию власти Президентом Зеленским и его окружением, которые, преступно не обеспечивая участникам судебных заседаний защиту от насилия со стороны радикалов, лицемерно позволяют себе рассуждать о "добропорядочности" и "доверии", по сути развернув террор не только против оппозиции, но и против судебной системы.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"
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