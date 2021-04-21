Зеленский с генсеком ООН обсудил ситуацию на Донбассе [ Редактировать ]
В среду, 21 апреля, президент Владимир Зеленский в разговоре с главой ООН заявил о том, что Украина одной из первых поддержала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня на время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Собеседники особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия России вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.
Хочу еще раз выразить поддержку вашем прошлогоднем призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19. Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года.
Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.
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