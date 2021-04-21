Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1357-ІХ о призыве на военную службу резервистов без объявления мобилизации. Таким образом собираются доукомплектовать все части, относящееся к разным родам войск ВСУ.

В случае военной агрессии призванные на службу повысят боеспособность частей и увеличить потенциал сил обороны, а также реагировать на угрозы национальной безопасности. В особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве.

Отмечается, что в военных комиссариатах создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Также планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от призыва, введенного в особый период, военного учета или социальных сборов.

Читайте также, в четверг, 1 апреля, в Украине стартует весенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца июня, в Вооруженные силы планируют набрать - 6500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, в Национальную гвардию - 4646 лиц, а Госпогранслужбу - 2500 человек.

Кроме того, Зеленский подписал указ о призыве на военную службу и уволил срочников в запас. Согласно указу президента, призывна срочную военную службу будет проведен в течение апреля-июня и октября-декабря, призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно.

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