Півтисячі доз CoviShield зіпсували на Прикарпатті - це 80 відсотків усіх втрачених в Україні ковідних вакцин.

З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять. Останню просто викидали, бо не були впевнені, що рідини залишилося достатньо для повноцінної ін'єкції. Адже відповідних позначок на флаконах - немає.

Наразі ситуацію виправили, звітують обласні чиновники. Для всіх працівників мобільних бригад вакцинації провели додаткові навчання.