Вакцину CoviShield зіпсували на Прикарпатті [ Редактировать ]
Півтисячі доз CoviShield зіпсували на Прикарпатті - це 80 відсотків усіх втрачених в Україні ковідних вакцин.
З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять. Останню просто викидали, бо не були впевнені, що рідини залишилося достатньо для повноцінної ін'єкції. Адже відповідних позначок на флаконах - немає.
Наразі ситуацію виправили, звітують обласні чиновники. Для всіх працівників мобільних бригад вакцинації провели додаткові навчання.
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