Євросоюз розпочав використання четвертої вакцини - американської, від Johnson & Johnson. Початок вакцинації відкладався через виявлені у США побічні ефекти.

Проте Європейська агенція з лікарських засобів дала "зелене світло" препарату - там заявили, що користь від вакцинації переважає над ризиками.

Вихід на європейський ринок американської вакцини від Johnson & Johnson був близьким до провалу. У ЄС пильно стежили за початком вакцинації у Сполучених Штатах. І щойно там повідомили про випадки згортання крові у щеплених, цю вакцину стали називати другою AstraZeneca. Щоправда, виробник вчасно відреагував. Коли американська влада призупинила вакцинацію, у Johnson & Johnson заявили: тимчасово відкладають постачання препарату до ЄС. Відновили лише тепер - після схвального рішення Європейського агентства з лікарських засобів.

Емер Кук, виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів:

Переваги вакцини більші, ніж ризики. І тепер ми маємо детальну інформацію на маркуванні, яка попереджає про них. Маємо й роз'яснення для медичних працівників.

Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів, з одного боку, визнав, що ця вакцина таки може викликати тромбоз. З іншого - наполіг на важливості вакцинації. Головне - аби вакциновані знали, на які симптоми звертати увагу.

Сабін Штраус, голова фармкомітету Європейського агентства з лікарських засобів:

Симптоми, на які слід звернути увагу, - це труднощі з диханням, біль у грудях, набряк у нозі, постійний біль у животі, неврологічні симптоми, як-то сильний головний біль, погіршення зору та синці на шкірі поза межами місця ін'єкції.

Якщо вчасно звернутися до лікарів, можливі негативні наслідки можна значно зменшити, підсумував регулятор. Та рішення, користуватися вакциною чи ні, кожна держава-член ЄС має ухвалювати сама. Нідерланди, де вона виготовляється в ЄС, планували відмовитись. Проте стали одними з перших, хто почав її використовувати.

Хюго де Йонг, міністр охорони здоров'я Нідерландів:

Отже, це перший укол Johnson & Johnson у Нідерландах. Вакцина виготовлена тут, і вона стала четвертою в переліку доступних варіантів. Кожен укол - це нова віха для нас.

Франція вирішила не застосовувати препарат для осіб, яким не виповнилося 55 років, адже випадки тромбозу зафіксовано саме в молодшого населення. Італія встановила вікове обмеження - від 60 років. Іспанія оголосила, що поки робитиме планові щеплення для тих, кому за 70.

Кароліна Даріас, міністр охорони здоров'я Іспанії:

Ми раді залучити ще одну вакцину, цього разу від Johnson & Johnson, аби продовжувати вакцинацію всього населення нашої країни. Щеплюйтеся, щеплюйтеся і ще раз щеплюйтеся! Це пріоритетна мета іспанського уряду, регіонів та міст.

Не планує користуватися цією вакциною взагалі поки що лише Бельгія. Загалом же європейські урядовці зараз дуже обережні з критикою вакцин. Відновити довіру до AstraZeneca після кількох призупинок - важко. До літа часу залишилося не так і багато. А щепити до початку канікул обіцяли 70% дорослого населення ЄС.