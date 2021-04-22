"Чтобы не было нового наступления России": Кулеба призвал Запад действовать [ Редактировать ]
В четверг, 22 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад действовать сейчас, чтобы не допустить нового военного наступления России. Об этом Кулеба заявил в интервью Reuters.
Так, министр считает, что западные союзники должны показать свою готовность наказать Москву новыми санкциями.
Глава украинского МИД отметил, что сейчас нет информации о том, что Россия планирует наступление на Украину, но, чтобы это не произошло в будущем, нужно принимать меры уже сейчас.
У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Так что теперь она может идти в любом направлении. И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада так важна сейчас, чтобы помешать Путину ... принять это решение.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на видеоконференции с главами МИД стран-членов ЕС призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
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