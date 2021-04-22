За сутки в Индии заболели 314 835 человек Источник: Associated Press

За минувшие сутки в Индии зафиксировано 314 835 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости в мире за весь период пандемии. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Предыдущий мировой рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев COVID-19 был зафиксирован в США в январе 2021 года - 297 430 новых заболевших.

Днем ранее в Индии выявили 295 041 новых случаев COVID-19. Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода и недостаточном количестве коечных мест для пациентов с коронавирусом. По официальным данным, за сутки он коронавируса в Индии скончались более 2104 человек.

В стране катастрофически вырос показатель положительных результатов тестов на COVID-19, сейчас он составляет 31,28%.

Индия занимает второе место в мире по числу заболевших COVID-19, за весь период пандемии в стране выявлено более 15,9 млн случаев заражения, из них более 184 тысяч - с летальным исходом.

Эпидемиологи уверены, что резкий скачок заболеваемости в стране вызван новыми штаммами коронавируса. В стране выявлена тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19.

Из-за роста заболеваемости индийские власти приостановили экспорт вакцин, лекарств от коронавируса и специального медоборудования.