Индия поставила мировой рекорд по заражениям COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
За минувшие сутки в Индии зафиксировано 314 835 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости в мире за весь период пандемии. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Предыдущий мировой рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев COVID-19 был зафиксирован в США в январе 2021 года - 297 430 новых заболевших.
Днем ранее в Индии выявили 295 041 новых случаев COVID-19. Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода и недостаточном количестве коечных мест для пациентов с коронавирусом. По официальным данным, за сутки он коронавируса в Индии скончались более 2104 человек.
В стране катастрофически вырос показатель положительных результатов тестов на COVID-19, сейчас он составляет 31,28%.
Индия занимает второе место в мире по числу заболевших COVID-19, за весь период пандемии в стране выявлено более 15,9 млн случаев заражения, из них более 184 тысяч - с летальным исходом.
Эпидемиологи уверены, что резкий скачок заболеваемости в стране вызван новыми штаммами коронавируса. В стране выявлена тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19.
Из-за роста заболеваемости индийские власти приостановили экспорт вакцин, лекарств от коронавируса и специального медоборудования.
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