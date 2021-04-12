В Индии приняли решение об остановке продажи за границу лекарства от коронавирусной инфекции в связи с возросшей потребностью граждан в препаратах, а также общим ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом говориться в заявлении властей страны.

Только за 11 апреля 2021 года на территории Индии лабораторно подтвердили 11,08 миллионов новых зараженных COVID-19. Таким образом, в стране резко возрос спрос на инъекционный препарат Ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом.

Правительство Индии запретило экспорт инъекционного Ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Отмечается, что в настоящее время медицинская система Индии делает все возможное, чтобы облегчить доступ к препарату в больницах, пока не удастся справиться со столь сильной волной коронавируса.

Читайте также, в Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам, индийский вариант коронавируса может быть более заразным.

Кроме того, в Индии расследуют безопасность вакцин от коронавируса, которыми будут прививать население страны. Предполагается, что 90% населения получат вакцину Covishield/AstraZeneca (почти 83 миллиона человек), а остальных вакцинируют препаратом Covaxin от Bharat Biotech International.

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