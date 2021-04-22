Он не уточнил какой именно английский клуб имеется в виду/ фото: championat.com

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который являлся новоиспеченным главой Суперлиги, обвинил владельцев "Манчестер" в способствовании в развале турнира.

По его словам, в английском клубе начали агитационную компанию против создания турнира. При этом он не уточнил какой именно английский клуб имеется в виду - "красные дьяволы" (Манчестер Юнайтед) или "горожане" (Манчестер Сити).

Владельцы "Манчестера" начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы-основатели так и не будут вознаграждены.

Отмечается, что среди шести английских клубов оказался один, который не проявил особого интереса к Суперлиге и начал этим заражать остальных участников. Также он рассказал, что ранее никогда не сталкивался с агрессивным отношением со стороны как футбольного сообщества, так и фанов.

Читайте также, английские футбольные гранды "Челси" и "Манчестер Сити" могут покинуть Европейскую Суперлигу в скором времени. Футбольные клубы, которые могут покинуть Суперлигу, рискуют получить судебный иск, размером в несколько миллиардов евро.

Кроме того, УЕФА не будет исключать из турниров под своей эгидой команды, которые создали Европейскую Суперлигу. В полуфиналы турниров УНФА попали 5 команд-основателей, в 1/2 финала Лиги Европы должны сыграть "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

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