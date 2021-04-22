Польща взяла курс на послаблення карантину [ Редактировать ]
За добу коронавірус у світі підхопили понад 800 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії 315 тисяч. На другому й третьому місцях - Бразилія та США.
А в сусідній з Україною Польщі приблизно 14 тисяч нових інфікувань. Утім, влада там уже з понеділка хоче послабити карантин. У регіонах із кращою епідситуацією відновлять навчання в молодших класах та відкриють перукарні й салони.
Загалом від початку епідемії у світі Ковідом інфікувалися майже 144 з половиною мільйони людей. Понад 3 мільйони - померли.
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