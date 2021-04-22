Сьогодні Всесвітній день Землі. У США на найвищому рівні стартує кліматичний саміт. До участі в онлайн-діалозі запросили сорок глав держав і урядів. Що на порядку денному? І до чого мають домовитися? Дмитро Анопченко знає всі деталі.

Масштабні лісові пожежі в різних частинах світу. Смог, який затягує вулиці великих міст. Небачені повені, коли під водою опиняються і автотраси, і навіть мости - і урагани, які з кожним роком дедалі складніше спрогнозувати. Клімат змінюється просто на очах, і за нової владної команди - у США вирішили серйозно за це взятися.

Протидія глобальним змінам клімату не просто важливе завдання для американської адміністрації. Це ще і для президента Байдена особистий пріоритет. Його попередник - Дональд Трамп - вважав глобальне потепління вигадкою, а тому й жодного центу з державних грошей не хотів давати. І той факт, що перший після обрання саміт Байден присвячує клімату, свідчить: за його президентства все буде інакше.

Свої корективи вніс карантин: усі засідання, а Байден запросив до розмови сорок високих гостей, відбуваються онлайн. Головне, про що проситиме очільник Білого дому разом досягнути того, щоб цьогоріч на планеті не потеплішало більше, ніж на півтора градуса.

Джо Байден, президент США:

Що вища температура, то частіші та масштабніші пожежі, повені, посуха, спека та урагани. Ми не можемо погодитися з таким майбутнім. Ми всі разом повинні вжити заходів. І цей саміт - наш перший крок на шляху, який ми маємо пройти разом.

Усі запрошені в рівних умовах. Двосторонніх зустрічей ні з ким не буде. Серед тем, які ще обговорюватимуть - фінансування боротьби зі змінами клімату, а за Байдена Штати готові значною мірою взяти на себе цей тягар (проте проситимуть підмоги й інших)та глобальні виклики безпеці через те, що погода стає непередбачуваною.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Ніхто не в змозі подолати цю загрозу сам. Ми маємо працювати разом. Вплив дії або ж бездіяльності кожної з країн відчувають абсолютно всі люди.

Що цікаво, американський президент запросив і Путіна. Байденові було важливо, щоб Росія взяла участь. Проте в Білому домі неофіційно пояснюють - якихось поступок Москві за цим немає і приводом, щоб налагодити відносини з Вашингтоном, кліматичний саміт не стане.