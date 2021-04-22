В четвер, 22 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" екс-міністр соціальної політики України Павло Розенко розповів про нову систему отримання субсидій.

"Щодо перевірки додаткових майнового стану і уникнення надання субсидій людям, які можуть заплатити за житлово-комунальні послуги самостійно. Ця ідея не нова і вона власне діяла з 2017 року. Всі ці обмеження, про які ми сьогодні говорили (і по депозитам, і про вище 50 тисяч, і про перебування закордоном), все це було в постанові. Одна проблема в тому, що якщо раніше довідки або довідки про доходи зобов'язані були органи соцзахисту перевіряти і знаходити зокрема доходи з депозитом, то сьогодні це все перекладається на людей", - заявив він.

Також Розенко підкреслив, що отримати субсидію відтепер буде важче.

"Оця постанова по системі субсидій, вона спрощує життя людини чи робить отримання субсидій важчим? Я подивився проект постанови і стверджую, що після цього запровадження системи субсидій, отримати субсидію буде важче, починаючи від того, що вводиться все-таки з 1 травня повністю переоформлення субсидій для всіх", - зазначив політик.

Він також додав: "Всі люди, які отримують сьогодні субсидію, мають подати заяви і декларацію заново... Декларація подавалась без цифр. Зараз примушують людей давати цифри і це є великою проблемою".