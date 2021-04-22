В четвер, 22 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" член Економічного дискусійного клубу Олег Пензин розповів борги українців за комунальні послуги.

"Сьгодні постанови ще немає і вона не опублікована. Тобто, по великому рахунку, ми зараз ведемо розмову, виходячи із проекту постанови. Другий момент, Кабмін був закритий, туди не були запрошені ні представники роботодавців, ні профспілок, тобто, інакше кажучи, у відповідності до регламенту, це повинно було належним чином погоджуватись з СПО. Більше того, абсолютно незрозуміло, що конкретно робилось", - зазначив Пензин.

Він додав: "Найвища ціна на газ була 8,5 грн за куб. Це разом із транспортування газу. на той момент, загальний обсяг субсидій становив під 60 млрд грн. Тобто, самі субсидії були 42-43 і плюс пільги. Загальний обсяг того, що людям допомагалось - під 60 млрд. Цієї зими 6,99 плюс транспортування, по суті виходило тих самих 8,5 грн за куб. Ми сьогодні з вами говоримо про загальний обсяг субсидій на рівні 36 млрд. Люди стали з того часу багатше? Хіба пандемія додала людям грошей? Ні."

Олег Пензин заявив, що в українців великі борги за комунальні послуги.

"Ми всі з вами знаємо цифру, яка є на сьогоднішній момент по заборгованності на житлово-комунальні послуги. 82 млрд грн! Ось ці гроші, які не додані до субсидій і які реально за останній час на 27-28 млрд зросли борги. Ось куди вони діваються. Люди не мають грошей платити і просто не платять. Людина позбавляється субсидій і зараз буде мати можливість ще й на неї тиснути відповідні органи на ту власність, у якій вона живе", - сказав експерт.