Із червоної одразу в жовту! Відсьогодні Чернівецька область вийшла з локдауну. Тож яке воно - життя без карантинних обмежень - бачив Іван Сірецький.

52 дні. Саме стільки тривала "червона ізоляція" Буковини. Держкомісія перевела Чернівецьку область одразу до жовтої зони. Регіон нині - четвертий з кінця за кількістю нових випадків зараження. Заповненість лікарень у середньому не перевищує 60 відсотків. Саме через високий показник госпіталізацій - у регіоні майже два місяці не послаблювали обмежень.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Навіть та підготовка, яка була і з киснем, і з лікарськими засобами, і з усім іншим, вона дозволяла реагувати. Але все ж таки вірус, настільки був цей британський штам складний, що саме в цій хвилі ми втратили найбільше буковинців.

На вулицях - натовпи. Безпечної соціальної дистанції дотримуються одиниці. По області відновлюють роботу торгові центри, ринки, непродовольчі магазини, кінотеатри, басейни та спортзали. До Чернівців знову курсують потяги та рейсові автобуси.

Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:

Це здобуток всіх людей, які проявили в цей час оцю витримку, можливо, знаєте, переосмислили культуру споживання і просто задовільнилися мінімальним, не шукали розваг.

Після тривалої паузи відчинили двері для відвідувачів ресторани і кафе. Ажіотажу немає.

Денис Міняйло, співвласник ресторану:

Нам доводилось підтримувати своїх робітників, багато хто звільнився, пішов у інші сфери. Тобто ми дуже чекали з нетерпінням, щоб ми вийшли і змогли вже повноцінно працювати.

Денис Міняйло, співвласник ресторану:

Ми надіємось, що люди вернуться до нас і будуть ходити в наші заклади. Лиш відкрилися, декілька годин як. Зараз люди є, але це, звичайно, не те, що ми очікували до карантинних часів.

Школи області поки що на дистанційному навчанні до п'ятого травня. Епідеміологи побоюються скупчень людей на Великдень. Тож просять, щоб освячувати кошики до храмів ішли по одній особі від сім'ї.