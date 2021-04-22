Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично".

"Уже пора научиться вести себя дипломатично", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".

Как известно, Лукашенко сегодня проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Напомним, что Путину сообщили о желании Зеленского встретиться. Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.

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