Зеленскому уже пора научится вести себя дипломатично - Лукашенко [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично".
"Уже пора научиться вести себя дипломатично", - сказал Лукашенко.
Также Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".
Как известно, Лукашенко сегодня проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Напомним, что Путину сообщили о желании Зеленского встретиться. Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.
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